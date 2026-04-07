Als zweitgrösster Ölverbraucher ​der Welt ​nach den USA hat China den ⁠Preisschock bisher besser verkraftet als viele andere asiatische Länder. ​Dies liegt an einem ⁠breit aufgestellten Liefernetzwerk, der raschen Verbreitung von Elektrofahrzeugen und den staatlichen Ölreserven. Offizielle ‌Konjunkturdaten deuteten bislang auf gedämpfte Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft hin. Dies gilt jedoch nicht für die Luftfahrtbranche, denn Fluglinien mussten bereits die Treibstoffzuschläge erhöhen. Ökonomen warnten, ‌der Krieg könne die Inflation verschärfen, da der Kostenschock die ​bereits geringen Gewinnspannen der chinesischen Industrie zu schmälern drohe.