Der Online-Finanzkonzerns werde mindestens acht Milliarden Yuan (etwa eine Milliarde Euro) zahlen müssen, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen am Freitag. Die chinesische Zentralbank, die auf einen Umbau des Unternehmens und die Unterstellung unter die Bankenaufsicht gedrängt hatte, werde die Entscheidung in den kommenden Tagen öffentlich machen. Ant und die People's Bank of China (PBoC) waren für einen Kommentar zunächst nicht zu erreichen.