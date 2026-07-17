Das US-Heimatschutzministerium (DHS) begründete den Schritt mit einem starken Anstieg ‌der Visa-Zahlen. Zudem gebe es zahlreiche Beispiele von Studierenden und Austauschbesuchern, die sich über Jahrzehnte mit ihren Visa im Land aufgehalten hätten. Dies erschwere ​die ​Überwachung von Ausländern während ihres ⁠Aufenthalts in den USA. Im Haushaltsjahr 2024, ​das am 1. Oktober ⁠2023 begann, stellten die USA unter anderem Visa für mehr ‌als 500.000 Austauschbesucher und rund 37.300 Medienvertreter aus. Zudem gab es im Jahr 2024 mehr als 1,8 Millionen Einreisen ‌mit Studentenvisa. Dies entspricht einem Anstieg von mehr ​als elf Prozent im Vergleich zum Vorjahr.