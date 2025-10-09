Laut einer Mitteilung des Handelsministeriums ist der Export von Technologien zum Abbau und zur Verarbeitung von Seltenen Erden oder zur Herstellung der dazugehörigen Magnete ohne Genehmigung verboten. Demnach sei es unwahrscheinlich, dass Lizenzen für Rüstungsunternehmen sowie für bestimmte Nutzer im Halbleitersektor erteilt würden.