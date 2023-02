Bereits in der vergangenen Woche hatte die chinesische Führung einen "entscheidenden Sieg" über Corona verkündet und dabei von der niedrigsten Todesrate weltweit gesprochen. Experten zweifeln die offiziellen Corona-Zahlen in China allerdings wegen eines Mangels an Transparenz an. Zumal sich das Virus in den vergangenen Monaten landesweit verbreitete, nachdem es rund drei Jahre durch strenge Beschränkungen und Lockdowns in Millionenmetropolen weitgehend eingedämmt werden konnte. Ende des vergangenen Jahres war die Regierung von ihrer strikten Null-Covid-Politik abgerückt, nachdem der Unmut in der Bevölkerung gewachsen war. Auch die chinesische Wirtschaft hat sehr unter der rigiden Corona-Politik gelitten.