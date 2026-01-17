Der H200 ist der zweitstärkste Chip von Nvidia ​und bietet etwa sechsmal so viel Leistung ‌wie der H20-Chip, den ‍der Konzern speziell für den chinesischen Markt entwickelt hatte. Er übertrifft auch ​Produkte chinesischer Konkurrenten wie Huawei deutlich. US-Präsident Donald Trump hatte den Export der H200-Chips nach China jüngst unter ‌Auflagen erlaubt und damit ein ⁠Verbot seines Vorgängers Joe Biden ‌aufgehoben. Chinesische Firmen bestellten daraufhin nach Reuters-Informationen mehr als zwei Millionen Stück zum ‍Preis von je rund 27.000 Dollar. Peking versucht jedoch, die heimische Chipindustrie zu stärken und ​die Abhängigkeit von ausländischer Technologie zu verringern.