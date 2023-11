«Ich bin optimistisch, was die Gespräche in San Francisco angeht», sagte der Chef von Boeings Verkehrsflugzeugsparte, Stan Deal, im Gespräch mit Bloomberg auf der Luftfahrtmesse in Dubai am Montag. Es sei jedoch noch zu früh, um vorherzusagen, ob eine Vereinbarung zustande komme. «Unsere Aufgabe wird es sein, ein Flugzeug nach dem anderen zu liefern und den Chinesen die Notwendigkeit zu verdeutlichen, ihre Flotten zu ersetzen und für Wachstum in der Zukunft zu sorgen.» Das chinesische Aussenministerium reagierte nicht sofort auf eine Anfrage Bloombergs um Stellungnahme.