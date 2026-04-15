«Ein Erfolg Teslas bei seinen ⁠Bemühungen könnte sich für Chinas weltweit führende Solarmodulhersteller ​als Albtraum erweisen», hiess es ⁠in einer Analyse des auf die chinesische Regierungspolitik spezialisierten Marktforschungsunternehmens Trivium China diesen Monat. Sie ‌würden nicht nur einen wichtigen potenziellen Kunden verlieren, sondern stünden auch vor der Herausforderung, in einer Zeit, in der sie bereits unter enormem finanziellen Druck ‌stünden, hiess es weiter.