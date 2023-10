Die Anhörung zur Liquidation der China Evergrande Group in Hongkong werde auf den 4. Dezember vertagt, teilte Richterin Linda Chan am Montag mit. Evergrande müsse bis dahin einen «konkreten» überarbeiteten Restrukturierungsvorschlag vorlegen, andernfalls sei es wahrscheinlich, dass das Unternehmen abgewickelt werde. Ein Insolvenzverwalter könne immer noch mit den Gläubigern über eine Umstrukturierung verhandeln und Fortschritte in Richtung einer Einigung machen. Evergrande reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage von Reuters zur Stellungnahme.