Das mit 2,4 Billionen Yuan (umgerechnet 300 Milliarden Euro) verschuldete Unternehmen - mehr Schulden hat keine andere Immobilienfirma weltweit angehäuft - war in Schieflage geraten, nachdem die Immobilienblase geplatzt war, konnte einen ungeordneten Zusammenbruch aber vermeiden. Die Folge der Krise des einstigen Stars am chinesischen Wohnungsmarkt sind zahlreiche Bauruinen und Insolvenzen. Im März hatte das Unternehmen den Gläubigern im In- und Ausland eine Umschuldung vorgeschlagen. Die Aktien von China Evergrande sind seit mehr als einem Jahr vom Handel in Hongkong ausgesetzt, auch weil zahlreiche Untersuchungen laufen.