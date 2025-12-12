Chinas Exporte steuern auf einen Kollisionskurs mit Europa zu. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat jüngst das Handelsungleichgewicht mit China als «unerträglich» bezeichnet und erklärt, es gehe nun um «eine Frage von Leben oder Tod für die europäische Industrie». Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, ist der Ansicht, dass die Beziehungen der Union zu China «einen Wendepunkt erreicht haben».
Das Ausmass der Ungleichgewichte mit der Europäischen Union trat vor wenigen Tagen deutlich zutage, als Peking offenlegte, dass sich der Handelsüberschuss mit dem Block im Jahr 2025 auf einen Rekordwert von fast 300 Milliarden Dollar ausweiten wird. Der Wert der chinesischen Exporte in die EU ist mittlerweile mehr als doppelt so hoch wie die Importe, da chinesische Verkäufer Waren umleiten, die in den USA mit Zöllen belegt sind.
«Der China-Schock in Europa beginnt nun richtig einzuschlagen», sagte Andrew Small, Direktor des Asien-Programms beim European Council on Foreign Relations. «Was wir in den letzten Monaten erlebt haben, war eine deutlich höhere Dringlichkeit, die sich zwar nicht vollständig öffentlich abspielte, aber in Form ernsthafter Krisensitzungen stattfand.»
Dies könnte laut Small, der von der Leyen zuvor in China-Fragen beraten hat, zum grössten Umdenken in der EU-Politik gegenüber Peking seit mindestens einem Jahrzehnt führen. Nachdem die EU jahrelang durch den Krieg in der Ukraine und zuletzt durch die von Donald Trump verhängten Zölle abgelenkt war, konzentriert sie sich nun endlich auf China und bereitet vor, was Small als einen «aufgestauten» Massnahmenmix beschreibt.
Die EU stellte Anfang dieses Monats einen Plan vor, um zu verhindern, dass die europäischen Industrien angesichts des zunehmenden Wettbewerbs mit den USA und China von globalen Konkurrenten überholt werden. Die Europäische Kommission hat zudem vorgeschlagen, ein Zentrum für wirtschaftliche Sicherheit einzurichten, um Handelsspannungen besser zu bewältigen und der Gefahr einer Überschwemmung des EU-Binnenmarktes durch Billigprodukte entgegenzuwirken.
Es wird zudem erwartet, dass sie Bedingungen für ausländische Investitionen vorschlägt, wie etwa Technologietransfers sowie die Nutzung heimischer Inhalte und Wertschöpfungsketten.
Auch andere grosse Volkswirtschaften errichten Handelsbarrieren: Mexikos Senat gab diese Woche die endgültige Zustimmung für neue Zölle auf asiatische Importe.
Für Europa ist die Zeit knapp. Goldman-Sachs-Ökonomen schätzen, dass der Wettbewerb durch chinesische Exporte das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland, Spanien und Italien von nächstem Jahr bis 2029 um mindestens 0,2 Prozentpunkte schmälern wird.
Die Auswirkungen der chinesischen Exporte könnten sich nach Angaben von Ökonomen der Europäischen Zentralbank auf fast ein Drittel der Beschäftigung im Euroraum erstrecken, was möglicherweise mehr als 50 Millionen Arbeitsplätze betreffen könnte.
«Die Feindseligkeit von aussen gegenüber chinesischen Exportgütern wird zunehmen, insbesondere in Europa», sagte Stephen Jen, Geschäftsführer des in London ansässigen Hedgefonds Eurizon SLJ Capital. «Diese Konstellation aus explosivem Handel und einem billigen Renminbi ist nicht nachhaltig.»
Für China gibt es kaum eine Alternative. Die 20 Billionen Dollar schwere Wirtschaft der EU gehört zu den wenigen Märkten, die gross genug sind, um die Waren aufzunehmen, die früher in die USA verschifft wurden.
In Brüssel wurden die Risiken einer Konfrontation in diesem Jahr deutlich, als die Handelsspannungen zwischen China und den USA eskalierten. Peking nutzte daraufhin seine Dominanz bei Seltenen Erden, wodurch wichtige Industriezweige von Elektrofahrzeugen bis hin zu Windkraftanlagen in Mitleidenschaft gezogen wurden und es zu zahlreichen Produktionsausfällen bei europäischen Unternehmen kam.
Obwohl die EU im Laufe des nächsten Jahres mindestens 3 Milliarden Euro zugesagt hat, um ihre Abhängigkeit von Chinas Rohstoffen zu verringern, wird es in der Realität Jahre dauern, bis dies eine nennenswerte Wirkung zeigt.
Es ist nicht nur Chinas industrielle Stärke, die dem Land einen Vorteil verschafft.
Die Exporte werden durch eine nach Ansicht vieler Ökonomen unterbewertete Währung angekurbelt, was Ausfuhren verbilligt und Importe verteuert. Der Yuan erreichte Anfang des Jahres trotz des Rekordhandelsüberschusses zugunsten Pekings ein Zehnjahrestief gegenüber dem Euro.
«Einer der eigentlichen Gründe, warum die chinesischen Exporte so schnell wachsen, ist, dass der Renminbi gegenüber dem Euro sehr deutlich unterbewertet ist», sagte der Präsident der EU-Handelskammer in China, Jens Eskelund. Dies wirke wie eine «Subvention» für Exporte und schwäche die Kaufkraft der chinesischen Verbraucher.
Chinas Handelsüberschuss mit Europa nahm während der Pandemie Fahrt auf, als die Menschen mehr Waren kauften, um sich an Lockdowns und das Homeoffice anzupassen. Gleichzeitig begannen chinesische Unternehmen, in der Wertschöpfungskette aufzusteigen, und konkurrierten zunehmend mit ausländischen Firmen in Hochtechnologiesektoren wie Medizintechnik und Oberklassewagen. Da Chinas Importe im Laufe der Zeit stagnierten, hat die erneute Beschleunigung seiner Exporte die Handelsbeziehungen immer unausgewogener gemacht.
Diese Asymmetrie bedeutet, dass Europas Firmen Umsätze an China verlieren, während sie sich zu Hause mit dem erhöhten Druck durch Billigwaren auseinandersetzen müssen. Zudem stehen sie in anderen Überseemärkten unter grösserem Wettbewerbsdruck, da chinesische Unternehmen ihre Lieferungen von Autos und anderen Gütern in den Rest der Welt rasant steigern.
Deutschland befindet sich im Epizentrum der sich ändernden Handelsbedingungen mit Peking. Im Jahr 2019 verzeichnete China noch ein Defizit von 25 Milliarden Dollar im Handel mit Europas grösster Volkswirtschaft. In den ersten elf Monaten dieses Jahres hat sich dies aufgrund des Einbruchs der Importe in einen Überschuss von 23 Milliarden Dollar für China verwandelt.
Das Ergebnis für Deutschland ist eine Wirtschaft in der Krise, die von Stellenabbau und zunehmendem Wettbewerb durch China im In- und Ausland gebeutelt wird. Die deutsche Industrie hat in diesem Jahr laut dem Statistischen Bundesamt monatlich mehr als 10.000 Arbeitsplätze abgebaut.
In Kombination mit hohen Energiepreisen und Herausforderungen wie einer alternden Bevölkerung veranlasste die Schwäche den Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, der die Bundesregierung berät, seine Wachstumsprognose für Deutschland für das nächste Jahr auf unter 1% zu senken.
Chinas Vorteil besteht nicht nur bei High-Tech-Gütern wie Elektrofahrzeugen; chinesische Unternehmen dominieren weiterhin die Produktion von billigen Konsumgütern, Kleidung und Schuhen. Die Lieferungen billiger Produkte über E-Commerce-Seiten sind seit der Pandemie jedes Jahr sprunghaft angestiegen und lagen in den ersten zehn Monaten dieses Jahres um 56% höher als im gleichen Zeitraum 2024.
Der schnelle Anstieg der Exporte vermittelt China laut einem aktuellen Bericht der EU-Handelskammer «vielleicht ein falsches Gefühl der Sicherheit», dass der aktuelle politische Fokus auf Sicherheit und Eigenständigkeit — während man von der dominanten Position im Welthandel profitiert — sowohl richtig als auch nachhaltig sei.
Angesichts des zunehmenden Drucks, Gegenmassnahmen zu ergreifen, könnten die Länder jedoch «nicht nur bestehende Handelsinstrumente wie Antidumpingzölle einsetzen, sondern auch neue Instrumente und Ansätze entwickeln, um dieser sich zu einer ernsten und untragbaren Situation entwickelnden Lage zu begegnen», sagte Wendy Cutler, ehemalige leitende US-Handelsunterhändlerin und jetzt beim Asia Society Policy Institute tätig.
«Es ist denkbar, dass die EU und andere im kommenden Jahr weitere Massnahmen zur Begrenzung der chinesischen Importe ergreifen», sagte sie.
(Bloomberg/cash)