Das Ausmass der Ungleichgewichte mit der Europäischen Union trat vor wenigen Tagen deutlich zutage, als Peking offenlegte, dass sich der Handelsüberschuss mit dem Block im Jahr 2025 auf einen Rekordwert von fast 300 Milliarden Dollar ausweiten wird. Der Wert der chinesischen Exporte in die EU ist mittlerweile mehr als doppelt so hoch wie die Importe, da chinesische Verkäufer Waren umleiten, die in den USA mit Zöllen belegt sind.