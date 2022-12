Zu den Firmen zählten die E-Commerce-Plattform Pinduoduo und die Frachtversandplattform Full Truck Alliance, berichtete das Online-Magazin "The Information" am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Mitte Dezember hatte die US-Aufsichtsbehörde über die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (PCAOB) mitgeteilt, dass sie sich zum ersten Mal in der Geschichte vollständigen Zugang zur Inspektion von den in China ansässigen Gesellschaften verschafft habe. Mit dem Einblick der Behörde in die Bücher sinkt das Risiko, dass chinesische Firmen in den USA delistet werden.