Im Handelsstreit zwischen China und der Europäischen Union (EU) dringt die Regierung in Peking auf eine Vermittlerrolle Frankreichs. Bei einem Treffen mit der französischen Aussenhandelsministerin Sophie Primas am Sonntag in Shanghai forderte der chinesische Handelsminister Wang Wentao Frankreich auf, eine «aktive Rolle» zu übernehmen, um die Europäische Kommission zu einer für beide Seiten akzeptablen Lösung zu bewegen.