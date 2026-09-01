Die Regulierungsbehörde schreibt den Unternehmen etwa vor, ⁠sich an Gesetze für Auslandsinvestitionen zu halten sowie Kartell- und Korruptionsverbote ‌einzuhalten. Zudem sollen die Autobauer ‌ihre Preise an den Kosten ​und Marktbedingungen ausrichten. Unfaire Preisvorteile sowie häufige oder drastische Preisänderungen, die den Verbrauchern oder dem Image der Marken schaden könnten, müssten vermieden werden, hiess es ‌in den am Dienstag veröffentlichten Richtlinien. Auch eine wahrheitsgemässe Werbung und die Einhaltung lokaler Arbeitsgesetze wurden angemahnt.