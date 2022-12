Allerdings hat die aufkeimende Freundschaft zwischen Peking und Riad auch ihre Grenzen. Zum einen ist die US-Unterstützung und -Militärkooperation für Saudi-Arabien gerade mit Blick auf den Iran immer noch entscheidend - Streit über Menschenrechte hin oder her. "Die Amerikaner hinterlassen anders als etwa in Afghanistan eben kein vollständiges, sondern nur ein teilweises Vakuum", meint SWP-Experte Kaim. "Die Präsenz des US-Militärs in Golfregion bleibt." China wiederum steckt trotz der massiven Aufrüstung seiner Streitkräfte noch in einer Phase, in der es erst einmal eine globale Präsenz aufbauen will, etwa mit Militärbasen. Und im Gegensatz zu den USA unterhält Peking auch gute Beziehungen zu Riads regionalem Rivalen Iran: Auch der Iran liefert Öl in China, dem grössten Energieverbraucher der Welt.