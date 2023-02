Bei der chinesischen Delegation in München sei jedenfalls der Schock sehr gross gewesen, wie negativ sich in Europa das Bild Chinas allein durch die Nähe Pekings zu Moskau durch den Ukraine-Krieg verändert habe, sagt ein Diplomat nach Gesprächen mit der chinesischen Seite. Das könne durchaus eine positive Wirkung haben, so die leise Hoffnung. Denn auch Wang Yi betonte in München, wie sehr den Chinesen gerade mit Blick auf die Spannungen mit den USA daran gelegen sei, zumindest mit dem riesigen Wirtschaftspartner EU halbwegs gute Beziehungen zu bewahren.