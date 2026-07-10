Shein hat ein Jahr lang auf das grüne Licht aus Peking gewartet, der Fall wurde einem Insider zufolge von den ‌höchsten Ebenen der regierenden Kommunistischen Partei Chinas geprüft. Die Führung in Peking sei besorgt, dass das ​Unternehmen nach einem Skandal um Sexpuppen ​in Frankreich und Berichten ​über schlechte Arbeitsbedingungen bei Zulieferern in China weitere Peinlichkeiten verursachen ‌könnte, sagte der Insider.