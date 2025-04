China will die am stärksten unter den Folgen der hohen US-Zölle leidenden heimischen Unternehmen und Arbeitnehmer unterstützen. «Wir werden uns bemühen, die Beschäftigung, die Unternehmen, die Märkte und die Erwartungen zu stabilisieren», zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua das Politbüro, das oberste Entscheidungsgremium der regierenden Kommunistischen Partei. Auf die schnellen Veränderungen im externen Umfeld werde man reagieren. «Es sollten mehrere Massnahmen ergriffen werden, um Unternehmen in Schwierigkeiten zu helfen», berichtete Xinhua. Konkret soll der Anteil der Mittel aus der Arbeitslosenversicherung erhöht werden, die an Unternehmen zurückgezahlt werden können, die stark von den Zöllen betroffen sind. Auch würden die Zinsen und der Mindestreservesatz der Banken «rechtzeitig» gesenkt.