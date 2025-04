China schlägt in dem von US-Präsident Donald Trump losgetretenen Handelskrieg zurück. Auf alle amerikanischen Waren werde nun ebenfalls ein zusätzlicher Zoll in Höhe von 34 Prozent fällig, kündigte das Finanzministerium am Freitag in Peking an. Dieser soll ab dem 10. April gelten. Trump hatte am Mittwoch eine Welle an neuen Zöllen verkündet, auch einige der grössten US-Handelspartner sind betroffen. Für China sind 34 Prozent vorgesehen, für die Europäische Union sollen 20 Prozent gelten.