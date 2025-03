Der Leitzins für einjährige Kredite (LPR) wurde bei 3,1 Prozent gehalten, während der LPR für fünfjährige Kredite unverändert bei 3,6 Prozent blieb. In einer Reuters-Umfrage unter 33 Marktteilnehmern in dieser Woche erwarteten 29, also 88 Prozent von ihnen, dass sich an keinem der beiden Zinssätze etwas ändern würde. Wang Qing, Chef-Makroanalyst bei Golden Credit Rating, sagte, der Hauptgrund für die stabilen LPRs sei, dass Konsum und Investitionen an Fahrt aufgenommen haben: «Die Auswirkungen des Handelskrieges sind noch nicht offensichtlich und die Notwendigkeit und Dringlichkeit einer Zinssenkung sind nicht hoch.»