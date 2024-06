China könnte auch eine Reform der Verbrauchssteuern in Erwägung ziehen, einschliesslich einer Verbreiterung der Steuerbemessungsgrundlage und einer Erhöhung der Steuersätze, so Goldman-Sachs-Ökonomen in diesem Monat unter Berufung auf einen Bericht der Securities Times. Laut einer Bloomberg-Analyse von Sitzungsprotokollen hält die Regierungspartei ihr drittes Plenum in der Regel ein Jahr nach der Einsetzung ihrer neuen Führungsmannschaft ab. Die Verschiebung dieses Treffens auf das Jahr 2024 war das erste Mal seit über drei Jahrzehnten, dass es ausserhalb des Zeitplans stattfand. Xis letzte Umbildung fand im Jahr 2022 statt.