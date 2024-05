Künftige Entwicklung

Dass sich an der Entwicklung etwas ändert, erwartet das Institut nicht: «Anders als in China bleibt es in Deutschland der Privatwirtschaft überlassen, welche Handelspartner sie findet». Ein geplanter Rohstofffonds in Deutschland sei den Sparmassnahmen der vergangenen Jahre zum Opfer gefallen. Zudem fehle es der EU am politischen Willen, wichtige Handelsabkommen wie den Mercosur-Vertrag mit der südamerikanischen Staatengruppe abzuschliessen.