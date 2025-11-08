China hofft auf eine baldige Lösung im Streit mit den Niederlanden über den Halbleiterhersteller Nexperia. Das chinesische Handelsministerium teilte am Samstag mit, es habe einer Bitte des niederländischen Wirtschaftsministeriums zugestimmt, Vertreter zu Gesprächen in die Volksrepublik zu entsenden. China hoffe, dass die Niederlande rasch eine Lösung unterbreiten werden, erklärte das Ministerium in Peking.