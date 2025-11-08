China hofft auf eine baldige Lösung im Streit mit den Niederlanden über den Halbleiterhersteller Nexperia. Das chinesische Handelsministerium teilte am Samstag mit, es habe einer Bitte des niederländischen Wirtschaftsministeriums zugestimmt, Vertreter zu Gesprächen in die Volksrepublik zu entsenden. China hoffe, dass die Niederlande rasch eine Lösung unterbreiten werden, erklärte das Ministerium in Peking.
Die niederländische Regierung hatte Ende September die Kontrolle über den Chiphersteller übernommen und dies mit der Sorge vor einem Technologietransfer an die chinesische Muttergesellschaft Wingtech begründet. Der Streit über die Kontrolle über Nexperia, das grosse Mengen von Basischips für Elektronikkomponenten herstellt, führte zu Engpässen und alarmierte Autohersteller weltweit.