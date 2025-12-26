⁠Die Pläne für die Kapitaleinlagen der Fonds, ​die jeweils mit über ‌50 Milliarden ‍Yuan (5,4 Milliarden Franken) ausgestattet werden, ​wurden dem Bericht zufolge fertiggestellt. Die Fonds sollen in ‌erster Linie ⁠in Start-ups in ‌der Frühphase investieren, sagte ein Regierungsvertreter.