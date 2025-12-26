Nutzniesser sollten chinesische Unternehmen werden, die sich auf integrierte Schaltkreise, Quantentechnologie, Biomedizin, Gehirn-Computer-Schnittstellen, Luft- und Raumfahrt und andere Schlüsseltechnologien konzentrierten, berichtete der staatliche Sender CCTV.
Die Pläne für die Kapitaleinlagen der Fonds, die jeweils mit über 50 Milliarden Yuan (5,4 Milliarden Franken) ausgestattet werden, wurden dem Bericht zufolge fertiggestellt. Die Fonds sollen in erster Linie in Start-ups in der Frühphase investieren, sagte ein Regierungsvertreter.
(Reuters)