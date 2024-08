Neben der bisher starken US-Wirtschaft spielen aber auch langfristige Effekte eine Rolle. «Deutsche Unternehmen haben in der Vergangenheit massiv in China investiert und produzieren nun für den chinesischen Markt vor Ort», erläuterte Commerzbank-Ökonom Vincent Stamer. «Damit kommen die Unternehmen drohenden Handelsbeschränkungen zuvor.» Gleichzeitig reisse das eine Milliardenlücke in die deutsche Exportwirtschaft – vor allem in die Exporte nach China.