In der chinesischen Millionenmetropole waren am Wochenende insgesamt drei Todesfälle gemeldet worden. Die Volksrepublik hat mit zahlreichen Ausbrüchen zu kämpfen, von Zhengzhou in der zentralen Provinz Henan bis Chongqing im Südwesten. Für Sonntag wurden 26'824 neue lokale Fälle bekannt gegeben, womit sich das Land seinem täglichen Höchststand vom April annähert. In Peking wurden für Sonntag zwei Todesfälle gemeldet, nachdem am Samstag ein 87-jähriger Mann in Peking das erste Todesopfer in China seit dem 26. Mai war. Die Bewohner des Innenstadtbezirks und Diplomatenviertels Chaoyang, in dem 3,5 Millionen Menschen leben, wurden aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Auf den Strassen war es ungewöhnlich ruhig und die Geschäfte blieben mit Ausnahme von Supermärkten größtenteils geschlossen.