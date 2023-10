Putin und Xi bekräftigten am Rande des Gipfels auch die Zusammenarbeit ihrer Länder. Die strategische Abstimmung sei weiterhin eng und effektiv, und das bilaterale Handelsvolumen habe einen historischen Höchststand erreicht, so Xi. Das politische Vertrauen werde kontinuierlich vertieft, zitierte ihn die chinesische Agentur Xinhua. Putin erklärte, eine enge aussenpolitische Koordinierung mit China sei in einer schwierigen Welt von entscheidender Bedeutung. Russland hat im Zuge des Kriegs gegen die Ukraine und der westlichen Sanktionen eine engere Anbindung an China gesucht.