Ein geplanter US-Besuch eines taiwanischen Spitzenpolitikers sorgt für neue Spannungen mit China. Taiwan kündigte am Montag an, dass Vizepräsident William Lai im nächsten Monat die USA besuchen wird. Dabei handelt es sich offiziell um einen Zwischenstopp auf dem Flug von und nach Paraguay, der Lai allerdings die Möglichkeit geben wird, US-Vertreter zu treffen. Die regelmässig von taiwanischen Staatsvertretern auf Auslandsreisen genutzten Zwischenstopps in den USA werden immer wieder scharf von China kritisiert, das die demokratisch regierte Insel als abtrünnige Provinz betrachtet. Auch diesmal legte die Führung in Peking umgehend Protest ein. "China ist gegen jede Form der Duldung und Unterstützung der separatistischen Kräfte für die Unabhängigkeit Taiwans", sagte ein Sprecher des Aussenministeriums.