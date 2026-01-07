China und Venezuela sind Verbündete. Peking ist der grösste Käufer venezolanischen Erdöls. Trump hatte zuvor auf seiner Plattform Truth Social angekündigt, Venezuela werde zwischen 30 und 50 Millionen Barrel an sanktioniertem Öl an die USA liefern. «Dieses Öl wird zu seinem Marktpreis verkauft, und das Geld wird von mir als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika kontrolliert, um sicherzustellen, dass es zum Wohl des venezolanischen Volkes und der Vereinigten Staaten verwendet wird», schrieb er.