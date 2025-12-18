China hat die von den USA angekündigte bislang grösste Waffenlieferung an Taiwan scharf kritisiert. Die Regierung in Washington habe damit gegen das Ein-China-Prinzip verstossen, sagte ein Sprecher des Aussenministeriums am Donnerstag in Peking. Unter diesem Begriff versteht die Führung in Peking den Anspruch auf das demokratisch regierte Taiwan als Teil Chinas. Der neue Waffenverkauf untergrabe den Frieden und die Stabilität in der Taiwan-Strasse, hiess es weiter. Die Bewaffnung der Insel durch die USA werde sich als Fehler erweisen. Die USA müssten dieses «gefährliche Vorgehen» sofort einstellen. China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz und hat wiederholt mit einer Eroberung gedroht.