Die Volksrepublik werde ab dem 10. März zusätzliche Zölle von zehn bis fünfzehn Prozent auf bestimmte US-Importe erheben, teilte das Finanzministerium in Peking am Dienstag mit. Betroffen seien Landwirtschafts- und Lebensmittelprodukte. Zudem wurden fünfundzwanzig US-Firmen unter Export- und Investitionsbeschränkungen gestellt. Zuvor waren mit den von US-Präsident Donald Trump angekündigten Sonderzöllen von 25 Prozent auf Importe aus Mexiko und Kanada auch zusätzliche Zölle von zehn Prozent auf Einfuhren aus China in Kraft getreten. Die von Trump verhängten Sonderzölle gegen China haben sich so auf 20 Prozent verdoppelt. Damit haben sich die Handelsstreitigkeiten der USA mit ihren drei grössten Handelspartnern verschärft.