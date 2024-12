China hat «entschlossene Gegenmassnahmen» gegen einen kürzlich genehmigten Waffenverkauf der USA an Taiwan angekündigt. Der Verkauf sende «ein falsches Signal» an die Unabhängigkeitskräfte Taiwans und untergrabe die US-chinesischen Beziehungen, hiess es in einer Erklärung des chinesischen Aussenministeriums am Sonntag (Ortszeit). Es habe wegen des Verkaufs Beschwerde eingelegt, da es die Souveränität Chinas ernsthaft verletze.