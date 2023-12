Der einjährige Leitzins (LPR)< wurde bei 3,45 Prozent belassen, der fünfjährige LPR blieb unverändert bei 4,20 Prozent. Die meisten neuen und ausstehenden Kredite in der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt basieren auf dem einjährigen LPR. Dieser wurde bis 2023 zweimal um insgesamt 20 Basispunkte gesenkt. Der Fünf-Jahres-Satz beeinflusst die Preisgestaltung von Hypotheken. Er wurde in diesem Jahr bislang um zehn Basispunkte gesenkt. Der LPR, den die Banken in der Regel ihren besten Kunden in Rechnung stellen, wird von 18 benannten Geschäftsbanken festgelegt, die der Zentralbank monatlich Zinsvorschläge unterbreiten.