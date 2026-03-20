Der ⁠Schritt entsprach den Markterwartungen. Der einjährige Referenzzinssatz für ‌Bankkredite (LPR) wurde bei ‌3,0 Prozent belassen, der ​fünfjährige bei 3,5 Prozent. In einer Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters hatten alle 20 befragten Marktteilnehmer mit diesem ‌Schritt gerechnet.

Experten verweisen auf die durch den Nahost-Krieg gestiegenen Ölpreise, die die ​Inflation anfachen. Zudem verringerten überraschend ​gute Wirtschaftsdaten für ​Januar und Februar die Dringlichkeit für Massnahmen ‌zur Unterstützung der Konjunktur.

Die chinesische Wirtschaft war robust ins Jahr gestartet, ​da ​die Industrieproduktion anzog ⁠und sich die Einzelhandelsumsätze ​sowie die Investitionen ⁠erholten. Einige Marktanalysten haben daher ‌ihre Prognosen für den Zeitpunkt möglicher Zinssenkungen verschoben.

(Reuters)