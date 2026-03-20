Der ⁠Schritt entsprach den Markterwartungen. Der einjährige Referenzzinssatz für ‌Bankkredite (LPR) wurde bei ‌3,0 Prozent belassen, der ​fünfjährige bei 3,5 Prozent. In einer Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters hatten alle 20 befragten Marktteilnehmer mit diesem ‌Schritt gerechnet.