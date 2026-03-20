Der Schritt entsprach den Markterwartungen. Der einjährige Referenzzinssatz für Bankkredite (LPR) wurde bei 3,0 Prozent belassen, der fünfjährige bei 3,5 Prozent. In einer Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters hatten alle 20 befragten Marktteilnehmer mit diesem Schritt gerechnet.
Experten verweisen auf die durch den Nahost-Krieg gestiegenen Ölpreise, die die Inflation anfachen. Zudem verringerten überraschend gute Wirtschaftsdaten für Januar und Februar die Dringlichkeit für Massnahmen zur Unterstützung der Konjunktur.
Die chinesische Wirtschaft war robust ins Jahr gestartet, da die Industrieproduktion anzog und sich die Einzelhandelsumsätze sowie die Investitionen erholten. Einige Marktanalysten haben daher ihre Prognosen für den Zeitpunkt möglicher Zinssenkungen verschoben.
(Reuters)