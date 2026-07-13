Damit soll der Anteil des ​privaten Verbrauchs an der Wirtschaftsleistung von derzeit rund 40 ​Prozent «deutlich» erhöht werden. Zum Vergleich: In den ​USA und in Deutschland macht der Konsum mehr als zwei Drittel aus. Auch ‌sollen «unangemessene restriktive Massnahmen» etwa beim Kauf von Autos und Wohnungen sowie bei der Genehmigung von Veranstaltungen beseitigt werden.