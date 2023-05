Die Beziehungen zwischen China und den USA sind auf einem Tiefpunkt. Nach der Affäre um den mutmasslichen chinesischen Spionageballon im Februar und der Absage eines Besuchs von US-Aussenminister Antony Blinken in China kommt der Dialog nicht wieder in Gang. US-Präsident Joe Biden rechnete jüngst mit einem baldigen "Tauwetter". Doch wirft die Führung in Peking den USA vor, China "unterdrücken" und seinen Aufstieg in der Welt behindern zu wollen. Experten warnten, dass mit der Funkstille die Gefahr von Missverständnissen steige.