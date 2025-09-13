Eine Delegation unter der Leitung des chinesischen Vize-Ministerpräsidenten He Lifeng soll vom 14. bis 17. September in Madrid mit US-Vertretern über Wirtschafts- und Handelsfragen verhandeln. Zudem soll dem chinesischen Wirtschaftsministerium zufolge über den «Missbrauch» von Exportkontrollen und über die Video-App TikTok, die dem chinesischen Konzern ByteDance gehört, gesprochen werden. US-Präsident Donald Trump hat eine Frist für den Verkauf des US-Geschäfts von TikTok bis zum 17. September verlängert. Andernfalls droht ein Verbot.