Nach der Vereinbarung wird China sogenannte «Generallizenzen» für den Export von seltenen Erden, Gallium, Germanium, Antimon und Graphit ausstellen - «zum Nutzen von US-Endabnehmern und deren Zulieferern weltweit». Damit erfolgt laut Weissem Haus eine «faktische Aufhebung» der Exportbeschränkungen, die Peking im April 2025 und Oktober 2022 verhängt hatte. Zuvor hatten die USA und China erklärt, dass Peking die im Oktober 2025 angekündigten strengeren Kontrollen für ein Jahr aussetzen werde.