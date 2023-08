Die chinesische Regierung will sich einem Bericht zufolge mit lockereren Kreditbedingungen gegen die Immobilienkrise stemmen. Die Behörden hätten landesweite Richtlinien zur Lockerung von Hypothekendarlehen für bestimmte Käufer erlassen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Freitag unter Berufung auf Dokumente der chinesischen Notenbank und anderer Aufsichtsbehörden. Dabei gehe es um niedrigere Anzahlungen sowie um günstigere Zinsen. Chinas Aktienmarkt machte auf die Nachricht hin seine Verluste weitgehend wett. Der chinesische Immobiliensektor befindet sich seit geraumer Zeit in einer schweren Krise. Der angeschlagene Immobiliensektor droht nun die gesamte chinesische Wirtschaft nach unten zu ziehen, viele Projektentwickler stecken in schweren Finanzproblemen.