Ausländische Unternehmen in der Volksrepublik hoffen, dass die Reisebeschränkungen gelockert werden. "Wir brauchen hier ein Geschäftsumfeld, das so berechenbar ist, dass die Unternehmen zu normalen Geschäftsabläufen zurückkehren können", sagte der Vorsitzende der amerikanischen Handelskammer in China, Colm Rafferty. Der Themenpark Disneyland in der Metropole Shanghai will bereits an diesem Donnerstag wieder seine Pforten für Besucher öffnen.