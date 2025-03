Allein sechs der elf Unternehmen - mit denen in den vergangenen Wochen gesprochen wurde - haben ihren Hauptsitz in den USA. Die anderen sind europäische, britische und australische Konzerne. «Das Wesentliche an den Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen China und den USA ist der gegenseitige Nutzen und die Win-win-Situation», heisst es in einer Erklärung des Handelsministeriums. Ressortchef Wang Wentao traf erst am Montag den Chef des europäischen Flugzeugbauers Airbus, Guillaume Faury. Auch Michael Voigt, Chef des deutschen Gewürz- und Würzmittelherstellers Hela, wurde im März empfangen.