Damit werde nicht nur der amerikanisch-chinesische Handel beschränkt, sondern auch grosse Unsicherheit in der weltweiten Halbleiterindustrie ausgelöst, sagte ein Sprecher des Handelsministeriums am Montag in Peking. Die US-Regierung rechtfertigt die Einschränkungen als Massnahmen der nationalen Sicherheit. Befürchtet wird eine Stärkung des chinesischen Militärs durch Spitzentechnologie. «Die USA haben den Begriff der nationalen Sicherheit ausgeweitet, die Regeln willkürlich geändert und die Kontrollmassnahmen verschärft», kritisierte der Sprecher.