Trump hatte am Freitag seinerseits auf die jüngsten Exportkontrollen Pekings reagiert, die er für eine Eskalation hält. Er kündigte zusätzliche Zölle von 100 Prozent auf chinesische Exporte in die USA ab Anfang November und auch neue Ausfuhrkontrollen für strategisch wichtige Software an. «Unsere Beziehung zu China war in den letzten sechs Monaten eine sehr gute, was diesen Schritt im Handel umso überraschender macht», sagte Trump. Der Streit könnte auch ein für diesen Monat geplantes Gipfeltreffen zwischen Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping gefährden.