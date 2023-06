Der einwöchige Reverse-Repo-Satz wurde um 0,1 Prozentpunkte auf 1,9 Prozent verringert, teilte die People's Bank of China am Dienstag in Peking mit. Der Satz ist für kurzfristige Geschäfte mit den Geldhäusern relevant, allerdings nicht so bedeutend wie der Hauptleitzins MLF. Über diesen einjährigen Zinssatz will die Notenbank am Donnerstag entscheiden.