Die Zahl der notleidenden Konsumkredite – von Kreditkarten bis hin zu Hypotheken – ist in den letzten Jahren sprunghaft angestiegen. Laut Gavekal Dragonomics schnellten die notleidenden Haushaltsschulden im vergangenen Jahr um 21 Prozent auf einen Rekordwert von mindestens 2,22 Billionen Yuan (329 Milliarden US-Dollar) in die Höhe.
Das Unternehmen analysierte Finanzberichte von 26 Banken und weitere Datenquellen, nachdem die Behörden die Veröffentlichung aggregierter Zahlen zu überfälligen und ausgefallenen Privatkrediten eingestellt hatten. Analysen des Instituts für Finanzforschung der Zhejiang-Universität zufolge könnten chinesische Finanzinstitute jährlich notleidende Privatkredite in Höhe von 2 bis 3 Billionen Yuan abstossen. Schätzungen zufolge könnten Ende 2025 bis zu 10,6 Prozent der 1,1 Milliarden Erwachsenen in China mit ihren Schulden im Rückstand sein.
«Die Zahl der notleidenden Privatkredite wird weiter steigen», sagte Xiaoxi Zhang, China-Finanzanalystin bei Gavekal. Ohne energischere staatliche Massnahmen zur Entlastung des Einkommens und zur Linderung der finanziellen Belastungen sei eine Verbesserung der Lage unwahrscheinlich, so Zhang. Die Schuldenlast untergrabe die nationalen Bemühungen zur Ankurbelung des Binnenkonsums, da chinesische Banken weniger neue Kredite vergeben.
Der zunehmende Rückzahlungsdruck dämpft zudem die Wirkung von Kreditsubventionen, die eigentlich die Konsumausgaben für teure Güter wie Autos, Hausrenovierungen und Elektronik ankurbeln sollen. Offizielle Daten, die Anfang dieser Woche veröffentlicht wurden, zeigten einen Einbruch der Einzelhandelsumsätze, wie er seit Beginn der Coronavirus-Pandemie nicht mehr zu beobachten war - ein besorgniserregendes Zeichen für die Wirtschaft.
Chinas Boom kurzfristiger Kredite wurde massgeblich von Kreditplattformen der Tech-Giganten Ant Group und ByteDance angetrieben. Diese fungieren als Vermittler zwischen Banken und Kreditnehmern und bieten Kredite mit jährlichen Zinssätzen von 4 Prozent bis über 24 Prozent an. Trotz steigender Kreditausfälle bewerben diese Plattformen ihre Kredite weiterhin aggressiv mit Slogans wie «Sofortauszahlung», «Niedrige Zinsen» und «Niedrige Voraussetzungen», die Nutzern beim Einloggen in ihre mobilen Apps angezeigt werden.
Unkomplizierte Kreditvergabe wird ein Problem
Auf Meituans Lieferplattform erhalten einige Nutzer sofort eine Vorabgenehmigung für Kreditlinien von bis zu 300'000 Yuan, während ByteDances Douyin mit dem Versprechen „Geld in 30 Sekunden» wirbt. In Bike-Sharing-Apps werden am unteren Bildschirmrand Angebote für zinsgünstige Kredite eingeblendet. Ant, ByteDance und Meituan reagierten nicht auf Anfragen nach einer Stellungnahme.
Die unkomplizierte Kreditvergabe holt bei jüngeren Konsumenten auf. Hu Jing, eine 23-jährige Kellnerin aus Shanghai, geriet vor drei Jahren mit einem kosmetischen Eingriff in finanzielle Schwierigkeiten. Angespornt von Freunden und Online-Werbung, die die Kreditkosten mit «nur 50 Yuan pro Tag» versprach, nahm sie einen Ratenkredit über 30'000 Yuan bei Meituan auf. Hu, die damals 8000 Yuan im Monat verdiente, ging davon aus, die Schulden leicht bewältigen zu können, und lieh sich daher immer mehr Geld für weitere Botox- und Hautbehandlungen.
Schliesslich konnte sie die Raten nicht mehr bezahlen. Als ihre finanzielle Lage immer angespannter wurde, boten ihr Online-Kreditplattformen eine riskante Alternative: Ihre mobilen Apps präsentierten ihr ständig neue Kreditangebote und verleiteten sie dazu, weitere Kredite aufzunehmen, nur um ihre bestehenden monatlichen Schulden zu bedienen.
Als Hu schliesslich ihren Job verlor, geriet ihre finanzielle Situation völlig aus den Fugen. Ihr jetziger Job bringt ihr nur die Hälfte ihres vorherigen Gehalts ein. Sie hat nun über 100'000 Yuan (14'800 US-Dollar) Schulden und bereut, die Gefahren nicht früher erkannt zu haben. «Ich bekomme täglich Anrufe und Nachrichten von Inkassobüros», sagte Hu. «Ich weiss nicht mehr, was ich tun soll.»
Chinas Haushaltsverschuldung hat sich im letzten Jahrzehnt fast verdreifacht und liegt nun bei rund 83 Billionen Yuan. Auf dem Papier scheinen die notleidenden Kredite überschaubar. Weniger als 3 Prozent der Haushaltsverschuldung sind ausfallgefährdet, was unter der US-amerikanischen Ausfallquote von etwa 4,8 Prozent liegt. Peking hat jedoch wenig Erfahrung im Umgang mit massiven Zahlungsausfällen von Verbrauchern und es fehlt ein landesweites Insolvenzrecht, das Einzelpersonen bei der Umstrukturierung oder Tilgung ihrer Schulden unterstützen könnte.
Es mehren sich die Anzeichen, dass die Aufsichtsbehörden zunehmend besorgt sind. Ende letzten Jahres startete die Chinesische Volksbank ein Kreditamnestieprogramm, das Privatpersonen mit überfälligen Schulden von bis zu 10'000 Yuan einmalig die Möglichkeit bot, ihre Kreditwürdigkeit zu verbessern. Im Rahmen dieser Initiative wurden die Einträge von Kreditnehmern, die zwischen 2020 und 2025 in Zahlungsverzug gerieten, ihre Schulden aber bis März 2026 vollständig beglichen hatten, gelöscht, wodurch sie wieder Zugang zu regulären Krediten erhielten. Es ist nicht bekannt, wie viele Personen das Angebot angenommen haben.
Zinssätze für neue Kredite begrenzt
Regulierungsbehörden haben Online-Plattformen ausserdem angewiesen, die durchschnittlichen Zinssätze für neue Kredite auf unter 20 Prozent zu begrenzen. Dies geht aus Aussagen von mit der Angelegenheit vertrauten Personen hervor, die aufgrund der Vertraulichkeit der Informationen anonym bleiben möchten. Die Behörden forderten einige grosse Kreditplattformen auf, ihre Portfolios einem Stresstest hinsichtlich einer potenziellen jährlichen Zinsobergrenze von 12 Prozent zu unterziehen.
Die Kreditklemme für Verbraucher trifft den Bankensektor, der mit einem anhaltenden Einbruch des Immobilienmarktes und steigenden Unternehmensinsolvenzen zu kämpfen hat. Offizielle Daten weisen die Quote notleidender Kredite der Branche im März zwar mit lediglich 1,5 Prozent aus, doch Analysten gehen mehrheitlich davon aus, dass diese Zahl das tatsächliche Ausmass der überfälligen Kredite deutlich unterschätzt.
Anzeichen für eine angespannte Lage sind bereits an der Spitze sichtbar. Bei der Industrial & Commercial Bank of China, Chinas grösstem Kreditinstitut mit über 145 Millionen aktiven Kreditkarten, schnellte die Quote notleidender Kredite (NPL-Quote) für Kreditkartenschulden im vergangenen Jahr um mehr als einen Prozentpunkt auf 4,61 Prozent in die Höhe und übertraf damit die Gesamtquote der Bank von 1,31 Prozent deutlich.
Laut May Yan, Leiterin der Finanzforschung Asien bei der UBS, könnten bei einigen grossen chinesischen Banken bis zu 5 bis 6 Prozent der Privatkredite notleidend sein. Bei kleineren Kreditinstituten dürften die Ausfallraten sogar noch höher liegen, so Yan. Die Diskrepanz zwischen Politik und Realität verdeutlicht das Dilemma der Behörden. Yan erklärte, Pekings jüngste Politik habe darauf abgezielt, die Kreditschwellen und Finanzierungskosten zu senken, um den Konsum von Haushalten mit Rückzahlungsfähigkeit anzukurbeln. Die Ergebnisse hätten sich jedoch als unerwartet erwiesen.
«Angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheit und des sinkenden Vermögens der Haushalte sind diejenigen mit höherer Rückzahlungsfähigkeit nicht bereit, Kredite aufzunehmen, während gefährdete Gruppen sich übermässig verschulden», sagte sie.
(Bloomberg/cash)