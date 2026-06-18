Es mehren sich die Anzeichen, dass die Aufsichtsbehörden zunehmend besorgt sind. Ende letzten Jahres startete die Chinesische Volksbank ein Kreditamnestieprogramm, das Privatpersonen mit überfälligen Schulden von bis zu 10'000 Yuan einmalig die Möglichkeit bot, ihre Kreditwürdigkeit zu verbessern. Im Rahmen dieser Initiative wurden die Einträge von Kreditnehmern, die zwischen 2020 und 2025 in Zahlungsverzug gerieten, ihre Schulden aber bis März 2026 vollständig beglichen hatten, gelöscht, wodurch sie wieder Zugang zu regulären Krediten erhielten. Es ist nicht bekannt, wie viele Personen das Angebot angenommen haben.