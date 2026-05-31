Mit dem Manöver ⁠der Marine- und Lufteinheiten sei die Gefechtsbereitschaft sichergestellt werden, teilte ‌das Südliche Kommando der chinesischen Volksbefreiungsarmee ‌auf der Plattform WeChat mit. ​Es sei zudem eine wirksame Massnahme gegen Rechtsverletzungen und provokative Handlungen. Details wurden nicht bekannt. Das Militär der Philippinen teilte am Sonntag mit, bereits von ‌Dienstag bis Samstag Marinemanöver zusammen mit US-Streitkräften abgehalten zu haben. Ziel sei gewesen, die Kooperation zu trainieren und ​für Sicherheit in dem Seegebiet zu sorgen.