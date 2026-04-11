Zuvor werde sich die iranische Delegation am Samstagmorgen mit dem pakistanischen Ministerpräsidenten Shehbaz Sharif treffen. Der Iran sei zu einer Einigung bereit, wenn Washington ​ein echtes Abkommen anbiete und dem Iran seine Rechte zugestehe, sagte der iranische Delegationsleiter Mohammed Baqer Qalibaf. ​US-Präsident Donald Trump reagiert auf sozialen Medien scharf. «Die Iraner scheinen nicht zu begreifen, dass sie ​keine Karten haben, ausser der kurzfristigen Erpressung der Welt durch die Nutzung internationaler Wasserstrassen. Der einzige Grund, warum sie heute noch leben, ist, um zu verhandeln!», schreibt er.