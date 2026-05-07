Im zweiten Geschäftsquartal verzeichnete Siemens Healthineers einen Umsatzrückgang von 3,9 Prozent auf knapp 5,7 Milliarden Euro. Auf vergleichbarer Basis erzielte das Unternehmen ein Plus von 3,1 Prozent. Während das Kerngeschäft mit der Bildgebung sowie Precision Therapy zulegen konnte, verzeichnete die Labordiagnostik währungsbereinigt deutliche Rückgänge. Dabei kämpft die Sparte weiter mit einem schwierigen Marktumfeld in China. Siemens Healthineers hat das Geschäft vor einiger Zeit zur Disposition gestellt. Unter dem Strich verdiente der Konzern mit 512 Millionen Euro 4,5 Prozent weniger.