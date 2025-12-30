Die Manöver mit dem Namen «Justizmission 2025» sind eine Reaktion auf ein von den USA ⁠elf Tage zuvor angekündigtes Waffenpaket für Taiwan im Wert von 11,1 Milliarden Dollar. Ein hochrangiger taiwanischer Sicherheitsbeamter, der anonym bleiben wollte, ​bezeichnete die Manöver als eklatante Provokation. Er fügte ‌hinzu, China versuche, die internationale ‍Ordnung nach seiner eigenen Agenda umzugestalten. Taipeh beobachte genau, ob China die Lage ​weiter eskalieren lasse, etwa durch den Abschuss von Raketen über die Insel.