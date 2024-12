Um den technologischen und militärischen Aufstieg Chinas zu bremsen, haben die USA in den vergangenen Jahren den Export bestimmter Waren in die Volksrepublik immer weiter eingeschränkt. So darf etwa Nvidia seine modernsten KI-Chips nicht in die Volksrepublik liefern. Dadurch jagen lokale Konkurrenten wie Huawei der US-Firma immer mehr Marktanteile ab.